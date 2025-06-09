Вскрылась тайная схема хищения из казны бывшими российскими полицейскими

В Краснодаре задержаны бывшие полицейские, похитившие 14 млн рублей из казны

В Краснодаре задержаны бывшие сотрудники МВД, подозреваемые в хищении более 14 миллионов рублей из казны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, речь идет о бывшем замначальника Контрольно-ревизионного управления (КРУ) ГУ МВД России по региону, главном бухгалтере и казначее бухгалтерии ОМВД России по Павловскому району. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой с использованием служебного положения в особо крупном размере»). Суд отправил их под домашний арест.

По данным следствия, не позднее января 2023 года замначальника КРУ ГУ МВД вместе с неустановленными лицами создал организованную группу и разработал тайную схему, в результате которой им удалось совершить многомиллионное хищение из казны. Для этого они привлекли главного бухгалтера и казначея районного отдела полиции. По их замыслу главный бухгалтер составляла фиктивные заявки на перечисление денег на расчетный счет ОМВД России, а когда деньги поступали, их обналичивал казначей. Полученные средства участники группы распределяли между собой. Кроме того, для сокрытия хищений фигуранты предупреждали о готовящихся проверках бухгалтера и казначея, и обеспечивали формальное их проведение. Таким образом, в период с января 2023 года по декабрь 2024 они похитили более 14 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал бывшего начальника Нахабинского отдела полиции управления МВД по Московской области Романа Колесникова, уличенного в коррупции.