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16:12, 9 июня 2025Экономика

Японская компания получила нефть из России на попавшем под санкции танкере

Bloomberg: Японская Taiyo Oil получила нефть из России на танкере под санкциями
Вячеслав Агапов

Фото: Пресс-служба ССК "Звезда" / ТАСС

Японская нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil получила нефть из России на танкере, находящемся под санкциями. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Азиатская страна получила российское сырье впервые за два года. Расположенная в Токио компания приобрела 600 тысяч баррелей нефти с судна «Вояджер». Танкер доставлял нефть с терминала «Пригородное» на южной части острова Сахалин у восточного побережья России. Он пришвартовался в порту Кикума в понедельник.

Представитель Taiyo Oil объяснил, что нефтеперерабатывающая компания закупила нефть с сахалинского месторождения по запросу Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Если бы компания не смогла отправить нефть, это повлияло бы на реализацию проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), поддерживаемого Японией.

Япония разрешила импорт сахалинской смеси из соображений энергетической безопасности. 21 мая в 17-м пакете санкций ЕС против России разрешение на поставки российского сырья было продлено до конца июня 2026 года. Как отмечает Bloomberg, факт приобретения российского сырья «свидетельствует о растущей готовности покупателей по всему миру иметь дело с Москвой» на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

В конце мая у берегов Китая встал на якорь танкер Big Star с партией российского премиального сорта нефти ESPO объемом 2,1 миллиона баррелей, которые пока не удается продать. Отказ потенциальных покупателей связали с опасениями вторичных санкций США, а также со снижением потребности в российской нефти.

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