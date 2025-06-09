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22:54, 9 июня 2025Экономика

Заезд москвича на двери от шкафа сняли на видео

Житель Марьино устроил заезд на двери от шкафа и попал на видео
Полина Кислицына (Редактор)

На юго-востоке Москвы мужчина соорудил транспортное средство из двери от шкафа и устроил заезд по дорогам города. Внимание на ситуацию, попавшую на видео, обратил Telegram-канал «Москва М125».

Речь идет о районе Марьино. На записи, снятой пассажиркой проезжавшего мимо авто, можно увидеть, что мужчина, кроме двигателя, оборудовал необычное транспортное средство сиденьем, на которое повесил рюкзак. Судя по видео, необычное средство передвижения может развивать довольно большую скорость. «Еще и догнать не можем! Красавчик», — со смехом прокомментировала происходящее в кадре автор ролика.

Ранее сообщалось, что жители Московской области устроили заезд на туалетной кабине по заснеженной дороге.

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