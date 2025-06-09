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13:25, 9 июня 2025Из жизни

Зебра пролетела по небу и попала на видео

В небе над США заметили зебру-беглеца по кличке Эд
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В США после недели поисков поймали зебру-беглеца по кличке Эд. Об этом сообщает CBS News.

Инцидент произошел в штате Теннесси. 30 мая Эд прибыл к новой хозяйке Лоре Фод в город Кристиана, однако уже на следующий день сбежал. Попытки найти и поймать его самостоятельно не увенчались успехом. Эд свободно бродил по окрестным жилым районам и полям и даже успел перекрыть движение на шоссе I-24, прежде чем убежать от правоохранителей в лес. За это время он успел стать интернет-сенсацией.

8 июня его нашли на одном из пастбищ рядом со спальным районом. В его поимке участвовали специалисты из Техаса и местные правоохранители. Эда окружили и посадили в специальную сетку, после чего он пролетел по небу над городом в сетке, привязанной к вертолету — так его транспортировали к специальному трейлеру для перевозки животных. Один из местных жителей заметил летающую зебру и снял необычную сцену на видео. На кадрах Эд смирно сидит в сетке и кружится в ней.

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Владелица зебры Форд подтвердила, что теперь животное в безопасности и полностью здорово.

Ранее сообщалось, что под Ростовом кенгуру встретился с местными жителями, которые шли на рыбалку. Зверь сбежал из местного зоопарка и стал бродить по окрестностям.

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