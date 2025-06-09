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08:43, 9 июня 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о передаче обещанных Украине ракет на Ближний Восток

Зеленский: США передали обещанные Украине ракеты на Ближний Восток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины заявил Владимир Зеленский заявил, что Киев договорился с администрацией бывшего американского лидера США Джо Байдена о передаче стране 20 тысяч ракет для борьбы с БПЛА, однако теперь Вашингтон решил отправить их на Ближний Восток. Об этом заявил украинский лидер в интервью ABC News, фрагмент опубликован в Telegram-канале «Страна.ua».

Политик подчеркнул, что договоренность была достигнута с предыдущим министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином. «Это было недорого, но это особая технология. (...) Мы рассчитывали на 20 тысяч ракет», — сказал он.

Ранее Зеленский сообщил, что целью атаки дронов на объекты в Сибири и других регионах была попытка заставить Россию почувствовать потери. «У нас также есть более сильные тактические решения — наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна почувствовать, что означают потери», — заявил он.

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