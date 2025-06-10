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04:11, 10 июня 2025Интернет и СМИ

99-летний телеведущий рассказал о едва не стоившем ему жизни инциденте

Ведущий Дэвид Аттенборо чуть не погиб во время съемок на Большом Барьерном рифе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yui Mok / Pool / Reuters

Известный британский натуралист и телеведущий Дэвид Аттенборо рассказал, что погружение на Большой Барьерный риф в 1957 году едва не стоило ему жизни. Об этом сообщает издание GB News.

По словам 99-летнего Аттенборо, инцидент произошел, когда он тестировал раннюю модель акваланга, разработанного Жаком-Ивом Кусто. Во время первого погружения вода проникла в шлем. «Когда вода дошла до носа, я понял, что что-то не так. Если надетая на тебя штука не работает, ты не может дышать. Ты даже не можешь закричать так, чтобы тебя услышали», — вспомнил ведущий.

Он отметил, что сначала руководитель съемочной группы не поверил в неисправность устройства. Однако затем он сам испытал устройство и тоже чуть не погиб.

Ранее Аттенборо заявил, что, предчувствуя скорую кончину, он решил выступить с заявлением. Телеведущий призвал людей обратить внимание на экологическую обстановку.

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