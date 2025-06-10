Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:41, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Американский телеканал перепутал Харьков с сектором Газа

Телеканал ABC показал сюжет об обстреле Харькова с кадрами из сектора Газа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Omar Ashtawy / IMAGO / Global Look Press

Американский телеканал WPLG Local 10 перепутал Харьков с сектором Газа, показав сюжет об обстреле украинского города. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Канал показал сюжет об атаке на Харьков, сопроводив его записями ударов по сектору Газа. Несмотря на большое количество темнокожих людей в кадре, видео подписано как «Харьков под самым мощным ударом».

После множества язвительных комментариев WPLG Local 10, являющийся дочерней компанией телеканала ABC, удалил материал со своего сайта и YouTube-канала.

Ранее телеканал CNN перепутал бывшего президента США Барака Обаму с Усамой бен Ладеном. Телеведущий показывал сюжет о перемещении нелегальных мигрантов в Гуантанамо. В момент, когда он говорил об Абу Зубайде, ближайшем соратнике бен Ладена, на экране появилась надпись: «союзник Обамы бен Ладена Абу Зубайда».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии отобрали паспорта у семьи российского журналиста. Полиция опасается, что они могут скрыться

    Украинские военные рассказали о своих страхах

    В ЕС выступили против отказа от российских энергоресурсов

    Лукашенко объяснил причину нехватки картошки в Белоруссии

    Известная актриса высказалась о вдохновении от уборки и готовки

    Самолет со второй группой освобожденных из плена военных сел в Подмосковье

    Арестович резко высказался об украинцах

    Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

    Популярный российский бренд воды ответил на обвинения в опасности продукта

    Блогерша Саша Спилберг опубликовала фото топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости