Американский телеканал перепутал Харьков с сектором Газа

Телеканал ABC показал сюжет об обстреле Харькова с кадрами из сектора Газа

Американский телеканал WPLG Local 10 перепутал Харьков с сектором Газа, показав сюжет об обстреле украинского города. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Канал показал сюжет об атаке на Харьков, сопроводив его записями ударов по сектору Газа. Несмотря на большое количество темнокожих людей в кадре, видео подписано как «Харьков под самым мощным ударом».

После множества язвительных комментариев WPLG Local 10, являющийся дочерней компанией телеканала ABC, удалил материал со своего сайта и YouTube-канала.

Ранее телеканал CNN перепутал бывшего президента США Барака Обаму с Усамой бен Ладеном. Телеведущий показывал сюжет о перемещении нелегальных мигрантов в Гуантанамо. В момент, когда он говорил об Абу Зубайде, ближайшем соратнике бен Ладена, на экране появилась надпись: «союзник Обамы бен Ладена Абу Зубайда».