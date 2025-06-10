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14:19, 10 июня 2025Силовые структуры

Арестованный мэр Красноярска пожаловался суду на давление и попросил отпустить к детям

Арестованный по делу о взятке на 180 млн рублей мэр Красноярска не признал вину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владислав Логинов

Владислав Логинов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Обвиняемый в получении взятки в 180 миллионов рублей мэр Красноярска на заседании суда об избрании ему меры пресечения отказался признавать свою вину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Владислава Логинова, его оговорили и никакого тендера на баню он не менял. Градоначальник пожаловался суду на плохое самочувствие, вызванное повышенным давлением, и попросил отпустить его домой к двум несовершеннолетним детям.

Суд не внял просьбам обвиняемого и удовлетворил ходатайство следствия об аресте, отправив Логинова в СИЗО на время расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 4 августа 2025 года.

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