Суд определился с арестом мэра Красноярска по делу о взятках в размере 180 миллионов

Мэра Красноярска отправили в СИЗО по делу о взятках на 180 миллионов рублей

Суд определился с арестом мэра Красноярска Владислава Логинова по делу о взятках на 180 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте градоначальника и отправил его в СИЗО на время расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Логинову до 4 августа 2025 года.

Показания на градоначальника дали его подчиненные, среди них советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами. Ранее была обнародована аудиозапись разговора директора строительной компании, который сообщил, что договорился с Логиновым.

Также против мэра дали показания его бывший заместитель Алексей Давыдов и задержанный по делу о картельном сговоре экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян.