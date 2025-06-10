Арестович резко высказался об украинцах

Арестович: Я презираю украинцев, они не хотят одуматься

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) крайне резко высказался об украинцах. Об этом он заявил на одном из своих последних прямых эфиров на YouTube.

«Я презираю украинцев. Вы фуфло. Полнейшее фуфло, ******, о которое стыдно вытирать сапоги. Ни один уважающий себя человек, австриец, австралиец или альфа-центаврянин, на одном гектаре с вами ***** не должен сесть», — сказал он.

Поводом для эмоциональной реакции послужила новость о выпуске нового школьного учебника, где восхваляются некоторые политические и культурные деятели современной Украины. «За что вы воюете, за систему, которая вас в скотов превратила? Вы Советский Союз клянете, так он в 150 раз свободнее был. Вы можете еще одуматься, но вы не хотите одуматься», — заключил он.

Ранее Арестович предрек распад Украины. «Знакомой нам Украины в границах 91-го года уже нет. Будет какая-то другая Украина. Может, их будет несколько», — сказал он.