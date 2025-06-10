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10:36, 10 июня 2025Россия

Беспилотник атаковал грузовой автомобиль в российском регионе

В Курской области беспилотник атаковал грузовой автомобиль
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильнико / РИА Новости

В Курской области беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Об этом сообщил руководитель Большесолдатского района Владимир Зайцев в Telegram.

ЧП произошло на участке автодороги между населенными пунктами Скородное и Нижнее Гридино, пояснил он. Удар был нанесен FPV-дронами, подчеркнул глава района.

Иных подробностей на момент публикации материала Зайцев не обнародовал. В связи с атакой беспилотников он призвал жителей воздержаться от поездок в приграничную зону.

Курская область постоянно подвергается ударам со стороны Украины. Так, ранее украинские войска атаковали культурно-досуговый центр в Рыльском районе.

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