Беспилотник атаковал грузовой автомобиль в российском регионе

В Курской области беспилотник атаковал грузовой автомобиль

В Курской области беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Об этом сообщил руководитель Большесолдатского района Владимир Зайцев в Telegram.

ЧП произошло на участке автодороги между населенными пунктами Скородное и Нижнее Гридино, пояснил он. Удар был нанесен FPV-дронами, подчеркнул глава района.

Иных подробностей на момент публикации материала Зайцев не обнародовал. В связи с атакой беспилотников он призвал жителей воздержаться от поездок в приграничную зону.

Курская область постоянно подвергается ударам со стороны Украины. Так, ранее украинские войска атаковали культурно-досуговый центр в Рыльском районе.