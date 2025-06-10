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19:53, 10 июня 2025Мир

Британский адмирал отверг слова Рютте о войне России с НАТО

Радакин: Россия не хочет воевать с НАТО или вступать в ядерный конфликт
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Россия не хочет воевать со странами НАТО или вступать в ядерный конфликт. Таким образом слова генсека Североатлантического альянса отверг начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин в ходе заседания комитета по обороне Палаты общин британского парламента.

«Россия не хочет воевать с НАТО. И Россия не хочет ядерной войны. Мы должны быть уверены в этом», — сказал он.

Британский адмирал также указал на риск от мыслей о том, как Великобритания воевала бы с Россией в том случае, если бы война была длительной и затяжной.

Кроме того, на вопрос, согласен ли он со словами генсека НАТО Марка Рютте, что страны альянса должны увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП, иначе им придется учить русский язык, Радакин по-русски ответил «нет».

Ранее генсек НАТО выступил с мнением, что Россия якобы может напасть на страны альянса к 2029 году. Тогда же он отметил, что Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые.

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