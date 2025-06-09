Генсек НАТО назвал сроки подготовки альянса к конфликту с Россией

Рютте заявил, что НАТО намерена готовиться к конфликту с РФ в течение 3-5 лет

Генсек НАТО Марк Рютте назвал сроки подготовки к конфликту с Россией. По его словам, этот процесс будет происходить в течение трех-пяти лет, передает ТАСС.

Он пояснил, что о таком временном отрезке говорят военные альянса, например, начальник Генштаба ВС Германии считает, что Россия будет готова к конфронтации со странами блока к 2029 году, то есть через четыре года.

Рютте также отметил, что Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, хотя ее экономика меньше их суммарных показателей.

«Боеприпасы — это основа любого конфликта. Если у вас нет запаса боеприпасов, не нужно и начинать», — подчеркнул генсек, призвав форсировать милитаризацию европейской экономики.

Ранее Рютте заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо увеличить число систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны для создания «надежного щита от России».