Дачникам назвали простой способ избавиться от божьих коровок

Садовод Кашнова: Избавиться от божьих коровок на даче помогут эфирные масла

Избавиться от божьих коровок на даче без вреда для растений помогут эфирные масла. Простой способ сделать это назвала садовод Надежда Кашнова в беседе с «Подмосковьем сегодня».

По словам эксперта, запах цитрусовых, ментола или лаванды позволит отпугнуть насекомых. Если распылить растворы с добавлением вышеуказанных масел вокруг проблемных зон, продолжила она, можно создать неблагоприятную атмосферу для божьих коровок.

Помимо этого, удалить насекомых с растений, если их не слишком много, можно и механическим путем, например, используя веник или мягкую кисть. Для этого будет достаточно аккуратно собрать их и переместить подальше от цветов, добавила Кашнова.

Ранее агроном Денис Терентьев порекомендовал бороться с тлей на участке с помощью настоя золы либо лукового настоя.