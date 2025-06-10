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09:36, 10 июня 2025Путешествия

Десятки российских туристов оказались в больницах Турции с аллергией на солнце

Shot: Десятки россиян оказались в больницах в Сиде, Кемере и Анталье
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Thaiview / Shutterstock / Fotodom

Десятки российских туристов оказались в больницах в Сиде, Кемере и Анталье с аллергией на солнце. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что на курортах Турции жара достигает 35-40 градусов, что и спровоцировало сильный зуд и красноту, а также пятна на теле, прыщи, головокружение и слабость. Страховка подобные случаи не покрывает, из-за чего россияне вынуждены платить из собственного кармана. Капельница при таком диагнозе стоит 120 долларов (9,4 тысячи рублей).

Теперь соотечественники пытаются обезопасить себя от солнца: находятся в тени с 12:00 до 15:00, а также мажутся солнцезащитными кремами.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко посоветовал российским туристам не ехать в Турцию в разгар сезона из-за вспышки болезни. Он отметил, что вирус опасен для детей, так как вызывает воспаление мозговых оболочек и расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца и печени.

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