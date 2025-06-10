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16:12, 10 июня 2025Из жизни

Дикобраз спрятался в обломках самолета и оказался в 864 километрах от дома

В Канаде дикобраз случайно преодолел с обломками самолета 864 километра
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В канадской провинции Британская Колумбия дикобраза нашли среди обломков самолета. Об этом пишет People.

Самка дикобраза спряталась в обломках на месте крушения. Сотрудники компании по ремонту самолетов не заметили животное и вместе с разбитым судном доставили его в мастерскую. Дикобраз случайно преодолел 864 километра на вертолете, морском судне и грузовом автомобиле.

Работники нашли животное только, когда стали выгружать самолет на промышленный склад. Дикобраз оказался под креслом пилота. Прибывшие специалисты сделали ему укол успокоительным через небольшое оконное отверстие, а затем вытащили из обломков.

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1 января 2025

Представители Interior Wildlife Rehabilitation Society (IWRS) — организации, которая занимается реабилитацией найденных диких животных, — отметили, что такие путешествия для дикобразов нетипичны. По их словам, в Британской Колумбии они чаще спасают сурков, перемещающихся по провинции автостопом. Сейчас самка дикобраза содержится в реабилитационном центре. Ей ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток из Индии стал жертвой нападения дикобраза и попал в больницу. Всего врачи достали из рук мальчика 12 игл.

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