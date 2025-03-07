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21:07, 7 марта 2025Из жизни

Дикобраз напал на школьника и проткнул его иглами насквозь

В Индии дикобраз напал на подростка, ехавшего на скутере
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Jürgen & Christine Sohns / imagebroker.com / Globalloookpress.com

17-летний подросток из Индии стал жертвой нападения дикобраза и попал в больницу. Об этом пишет Mathrubhumi.com.

Инцидент произошел в штате Керала. 17-летний Мохаммед Шадил рано утром ехал на скутере в школу в окрестностях города Каннур, когда на дорогу перед ним выскочил дикобраз. Чтобы избежать столкновения, подросток резко затормозил и соскочил со скутера.

Дикобраз воспринял резкое движение как сигнал опасности и напал на Шадила. Тот успел закрыть лицо руками, поэтому иглы воткнулись в ладони. Некоторые из них проткнули кисти насквозь.

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Шадила госпитализировали. Всего врачи достали у него из рук 12 игл.

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