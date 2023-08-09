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18:50, 9 августа 2023Из жизни

Змея и ястреб одновременно набросились на женщину

KPRC-TV: в США на женщину одновременно набросились змея и ястреб

Кадр: 12NewsNow / YouTube

В американском городе Силсби, штат Техас, ястреб спикировал на женщину, которая пыталась избавиться от вцепившейся в нее змеи. Об этом сообщает KPRC-TV.

Пегги Джонс косила траву во дворе своего дома, когда на нее с неба внезапно упала змея. Пресмыкающееся обвило руку женщины и сильно сдавило ее. Пытаясь сбросить змею, Джонс начала размахивать руками. Одновременно с этим на нее набросился ястреб. Хищная птица четыре раза пикировала на руку женщины, царапая ее острыми когтями.

В конце концов ястреб оторвал змею от руки женщины и улетел. По словам Джонс, после нападения вся ее рука была в синяках и крови.

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Муж отвез женщину в отделение неотложной помощи, где врачи оказали ей медицинскую помощь. Медики не обнаружили на руке женщины следов укуса ядовитой змеи. Несмотря на это, рептилия, защищаясь от ястреба, все же выпустила яд. Его женщина обнаружила на своих очках.

Ранее сообщалось, что в Боливии мальчик позволил пауку укусить себя, чтобы стать Человеком-пауком. Мать юного боливийца подтвердила, что ее сын любит этого супергероя, однако призналась, что представить не могла, что он решится на такое.

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    Алиса Удовик
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