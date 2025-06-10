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06:16, 10 июня 2025Мир

Две европейские страны захотели вывести украинских беженцев из систем соцподдержки

Польша и Германия выступили за вывод украинских беженцев из систем соцподдержки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Две европейские страны, Польша и Германия, захотели вывести украинских беженцев из систем социальной поддержки. За расширение соответствующих усилий выступили главы польского и немецкого МВД Томаш Семоняк и Александр Добриндт, заявление опубликовано на сайте министерства внутренних дел Польши по итогам встречи министров.

«В отношении ситуации с военными беженцами из Украины в Польше и Германии министры ожидают большей поддержки из бюджета ЕС, чем была до сих пор», — говорится в сообщении.

Главы ведомств призвали приложить дополнительные усилия, чтоб сделать беженцев независимыми от системы соцподдержки. Они напомнили, что Польша и Германия приняли наибольшее число украинцев, в том числе под временную защиту.

Ранее депутат Европейского парламента, член «Альтернативы для Германии» Максимилиан Крах заявил, что половина украинских беженцев в ФРГ не работает, а живет на пособия.

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