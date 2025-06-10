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22:58, 10 июня 2025Мир

Европейская страна призвала ужесточить контроль над миграцией в ЕС

Премьер Нидерландов Схоф призвал ужесточить контроль над миграцией в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Нидерланды рассчитывают на согласованные усилия Европейского союза (ЕС) по ужесточению миграционной политики. Об этом высказался премьер-министр государства Дик Схоф во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

«Нидерландское правительство принимает меры по ужесточению контроля над миграцией. Мы полагаем, что такие же шаги следует предпринять на уровне ЕС», — заявил Схоф.

По оценкам премьера Нидерландов, в данном вопросе критическую важность имеет сотрудничество с третьими странами.

Ранее Схоф сообщил, что Нидерланды изучат возможность отправки на родину украинских мужчин призывного возраста, в том числе уклонистов. В то же время он подчеркнул, что в данном вопросе необходимо быть «чрезвычайно осторожными».

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