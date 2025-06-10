Фицо: Словакия не поддержит новый пакет санкций против России

Словакия отказалась поддерживать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Словацкая Республика не поддержит предстоящие 18-й санкционный пакет против РФ, если Еврокомиссия (ЕК) не предоставит ей реальное решение кризисной ситуации в энергетике», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Братиславу ждет серьезный кризис, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из России будут прекращены.

До этого против отказа от российских энергоресурсов выступила Венгрия. Будапешт считает данный вопрос важной частью своего суверенитета, поэтому не допустит сценария, чтобы Брюссель указывал, откуда Венгрии можно покупать энергоносители, а откуда нельзя, сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.