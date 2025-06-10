Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:02, 10 июня 2025Мир

Фицо отказался поддерживать санкции против России

Фицо: Словакия не поддержит новый пакет санкций против России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Словакия отказалась поддерживать новый пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

«Словацкая Республика не поддержит предстоящие 18-й санкционный пакет против РФ, если Еврокомиссия (ЕК) не предоставит ей реальное решение кризисной ситуации в энергетике», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Братиславу ждет серьезный кризис, если поставки газа, нефти и ядерного топлива из России будут прекращены.

До этого против отказа от российских энергоресурсов выступила Венгрия. Будапешт считает данный вопрос важной частью своего суверенитета, поэтому не допустит сценария, чтобы Брюссель указывал, откуда Венгрии можно покупать энергоносители, а откуда нельзя, сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны срывают десятки рейсов в России. Как быть, если застрял в аэропорту, и можно ли вернуть деньги за отмененный рейс?

    Дачникам назвали простой способ избавиться от божьих коровок

    Россиянам назвали неочевидный способ сэкономить на ЖКУ

    Фицо отказался поддерживать санкции против России

    За приезжавшими в гости к Маску иностранцами вели тайную слежку

    Европейская страна призвала ужесточить контроль над миграцией в ЕС

    Россиянам назвали способы сэкономить на ипотеке

    На Украине назвали причину быстрого наступления армии России в Сумской области

    Сборная Узбекистана по футболу получила дорогие подарки за выход на чемпионат мира

    Напавший на людей в Амстердаме преступник оказался дезертиром из ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости