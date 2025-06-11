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22:25, 10 июня 2025Мир

В ЕС выступили против отказа от российских энергоресурсов

Сийярто: отказ от энергоресурсов РФ ухудшит энергетическую безопасность Венгрии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Венгрия решительно отвергает план Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоресурсов, поскольку это предложение негативно скажется на состоянии энергетической безопасности страны, а также может привести к росту расходов на коммунальные услуги. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что на предстоящей встрече министров энергетики стран ЕС намерен добиться того, чтобы не допустить брюссельского плана, который отрежет Венгрию от ее нынешних источников энергии. По его словам, Будапешт считает данный вопрос важной частью своего суверенитета, поэтому не допустит сценария, чтобы Брюссель указывал Венгрии, из какого источника ей можно покупать энергоносители.

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Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что страна желает продолжить сотрудничество с Россией в сфере энергетики. В телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым он назвал план ЕК по отказу от поставок российских энергоресурсов к концу 2027 года крайне вредным для своей экономики. Он указал на важность такого сотрудничества, так как без него расходы граждан и компаний вырастут в несколько раз. Такое развитие событий Сийярто охарактеризовал как неприемлемое для Венгрии.

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