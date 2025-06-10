Гай Германика отметила пользу скандальных высказываний Гогунского о женщинах

Валерия Гай Германика заявила, что в поведении Гогунского виновата его мать

Режиссер Валерия Гай Германика прокомментировала интервью актера Виталия Гогунского журналистке Ксении Собчак. Пост она разместила в личном Telegram-канале.

Автор сериала «Школа» указала на пользу высказываний Гогунского. Она призвала женщин сделать выводы о том, как не нужно воспитывать детей.

«Зачем актер Гогунский дал такое интервью? Чтобы все женщины мира, которые теперь считают его мразью, не вырастили таких же сыновей», — написала Германика.

По мнению кинематографистки, в поведении звезды сериала «Универ» виновата его мать. «Если бы мама Виталия не вырастила его таким и не взяла его во власть своей тьмы, может, он вообще был бы другим человеком», — предположила она.

Режиссер заявила, что Гогунский переписал на мать свой бизнес и платит дочери «копеечные» алименты. По ее словам, мать артиста поощряет такое отношение к внучке и не считает своего сына «отдельным мужчиной». «Это глубоко перекошенная, нарциссически-поглощенная материнская система», — добавила Германика.

В интервью Гогунский заявил, что во время менструации женщине нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Он посоветовал женщинам уйти в отдельную комнату, принять обезболивающие препараты и не находиться около семьи.