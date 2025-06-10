Рютте: НАТО нужно повысить оборонные расходы, чтобы не учить русский язык

Государствам — членам НАТО необходимо повысить военные расходы до 5 процентов ВВП. Если этого не произойдет, то им придется начать учить русский язык. Таким мнением поделился генсек альянса Марк Рютте в беседе с газетой The Daily Telegraph.

«Если вы не достигнете пяти процентов, ... вы все еще сможете пользоваться услугами Национальной службы здравоохранения и пенсионной системы. Но в таком случае вам лучше изучать русский язык», — заявил Рютте.

Ранее Рютте выступил с мнением, что Россия якобы может напасть на страны альянса к 2029 году. Тогда же он отметил, что Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые.