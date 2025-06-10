Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:29, 10 июня 2025Россия

Глава российского региона отправил в отставку правительство по итогам визита генпрокурора

Глава Забайкалья Осипов отправил правительство региона в отставку
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Александр Осипов

Александр Осипов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Глава Забайкальского края Александр Осипов отправил правительство региона в отставку. Об этом он сообщил в Telegram.

Решение было принято по итогам визита в регион генерального прокурора России Игоря Краснова, пояснил Осипов.

Кроме того, губернатор обязал каждого члена правительства края представить отчет о своей работе. «За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность», — подчеркнул он.

Ранее в отставку ушла глава избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова. Она стала очередной чиновницей, которая лишилась своего поста после вступления в должность врио главы Курской области Александра Хинштейна.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны попавшие под удар ВС России объекты ВСУ в Киеве и Киевской области

    Названа стоимость недвижимости Кристины Орбакайте в России

    В России потратят миллиарды рублей на снижение массы нового самолета

    Зеленский обвинил Орбана в использовании украинского конфликта

    Россиянин с помощью нейросети изменил город на Сахалине

    Выбросивший жену с шестого этажа ревнивец получил срок в России

    В России ужесточили ответственность за банковские тайны

    Доходы российских предпринимателей подсчитали

    Цискаридзе отказался от своего имени

    Большинство приходов канонической УПЦ лишили права на бронь священников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости