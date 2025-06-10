Глава российского региона отправил в отставку правительство по итогам визита генпрокурора

Глава Забайкалья Осипов отправил правительство региона в отставку

Глава Забайкальского края Александр Осипов отправил правительство региона в отставку. Об этом он сообщил в Telegram.

Решение было принято по итогам визита в регион генерального прокурора России Игоря Краснова, пояснил Осипов.

Кроме того, губернатор обязал каждого члена правительства края представить отчет о своей работе. «За факты попустительского отношения при исполнении своих обязанностей каждый понесет персональную ответственность», — подчеркнул он.

Ранее в отставку ушла глава избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова. Она стала очередной чиновницей, которая лишилась своего поста после вступления в должность врио главы Курской области Александра Хинштейна.