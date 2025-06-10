Госдума приняла закон об отечественных цифровых сервисах

Госдума приняла законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект предусматривает в том числе создание в России национального многофункционального цифрового сервиса. Уточняется, что на платформе будут доступны функции мессенджера, государственные и коммерческие услуги. Среди прочего сервис можно будет применять для подписания документов с использованием электронной подписи и подтверждения своей личности.

Согласно законопроекту, национальный многофункциональный сервис должен быть создан на базе отечественного программного обеспечения. Кроме того, компания-оператор новой цифровой платформы должна быть российским юридическим лицом, уточняется в материале.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что за счет интеграции с «Госуслугами» новая платформа позволит бороться с анонимностью. Парламентарий подчеркнул, что анонимность играет на руку злоумышленникам и помогает им реализовывать мошеннические схемы.