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15:55, 10 июня 2025Интернет и СМИ

Госдума приняла закон об отечественных цифровых сервисах

Госдума приняла законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о развитии отечественных цифровых сервисов. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект предусматривает в том числе создание в России национального многофункционального цифрового сервиса. Уточняется, что на платформе будут доступны функции мессенджера, государственные и коммерческие услуги. Среди прочего сервис можно будет применять для подписания документов с использованием электронной подписи и подтверждения своей личности.

Согласно законопроекту, национальный многофункциональный сервис должен быть создан на базе отечественного программного обеспечения. Кроме того, компания-оператор новой цифровой платформы должна быть российским юридическим лицом, уточняется в материале.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что за счет интеграции с «Госуслугами» новая платформа позволит бороться с анонимностью. Парламентарий подчеркнул, что анонимность играет на руку злоумышленникам и помогает им реализовывать мошеннические схемы.

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