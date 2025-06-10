Итальянец описал 35-часовую поездку в Крым на поезде фразой «думал, будет хуже»

Итальянец добрался из Санкт-Петербурга до Крыма на поезде и описал поездку фразой «думал, будет хуже». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге жены-россиянки «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

По словам Симоне, это как хостел на колесах. «Вот бы всегда так ехал! По мосту едет так быстро, что от этого даже страшно», — описал он путь до Керчи.

Ранее этот же итальянец побывал в Санкт-Петербурге и предпочел этот город Парижу. При этом супруг блогерши обратил внимание на большое количество прохожих в вычурной одежде, с необычным макияжем и прическами.