Итальянец побывал в одном российском городе и предпочел его Парижу

Итальянец побывал в Санкт-Петербурге и предпочел этот город Парижу. Впечатлениями туриста поделилась автор блога «тут вам не там» на платформе «Дзен».

Путешественница приехала в Северную столицу с мужем-итальянцем и рассказала, что город понравился ему больше, чем Париж, а Эрмитаж он счет красивее Лувра.

«Думаю, насчет Парижа его мнение вполне объективное. Современный Париж уже не тот, — написала автор. — До сих пор помню странные палатки бездомных на набережной с видом на Эйфелеву башню и Сену, темнокожих мигрантов. В Питере я тоже видела бездомных, но не в таком количестве, да и город мне в этот раз показался ну прямо очень чистым».

При этом супруг блогерши обратил внимание на большое количество прохожих в вычурной одежде, с необычным макияжем и прическами. По его словам, такой концентрации «странных людей» он давно не видел.

Ранее другой уроженец Италии удивился стилю русских женщин. По его словам, россиянок всегда можно отличить по нарядной одежде.