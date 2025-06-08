Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:35, 8 июня 2025Путешествия

Итальянец побывал в одном российском городе и предпочел его Парижу

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

Итальянец побывал в Санкт-Петербурге и предпочел этот город Парижу. Впечатлениями туриста поделилась автор блога «тут вам не там» на платформе «Дзен».

Путешественница приехала в Северную столицу с мужем-итальянцем и рассказала, что город понравился ему больше, чем Париж, а Эрмитаж он счет красивее Лувра.

«Думаю, насчет Парижа его мнение вполне объективное. Современный Париж уже не тот, — написала автор. — До сих пор помню странные палатки бездомных на набережной с видом на Эйфелеву башню и Сену, темнокожих мигрантов. В Питере я тоже видела бездомных, но не в таком количестве, да и город мне в этот раз показался ну прямо очень чистым».

Материалы по теме:
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
1 мая 2025

При этом супруг блогерши обратил внимание на большое количество прохожих в вычурной одежде, с необычным макияжем и прическами. По его словам, такой концентрации «странных людей» он давно не видел.

Ранее другой уроженец Италии удивился стилю русских женщин. По его словам, россиянок всегда можно отличить по нарядной одежде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Полковник рассказал о дальнейшей судьбе отвергнутых Киевом останков солдат ВСУ

    В Госдуме прокомментировали отказ Украины забирать тела бойцов ВСУ

    Чемпион UFC встал на колено перед Трампом

    Учения НАТО в Балтийском море могут привести к открытому конфликту с Россией

    Неймар заболел коронавирусом

    Итальянец побывал в одном российском городе и предпочел его Парижу

    Россия стала шестой среди экономик мира с самой низкой зависимостью от экспорта

    Стало известно о маскирующихся под мирных граждан наемниках в рядах ВСУ

    Российский хоккеист отравился в одном из самых популярных пятизвездочных отелей Турции

    Черноморский флот уничтожил системы наведения дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости