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13:27, 10 июня 2025Мир

Израиль открестился от поставок Patriot Украине

МИД Израиля заявил, что страна не передавала Украине системы ПВО Patriot
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: United States Army / Wikimedia

Израиль не передавал Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом в израильском МИД заявили изданию Ynet.

«Израиль не передавал такие системы Украине», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее израильский посол в Киеве Михаил Бродский заявил, что страна передала Украине американские системы ПВО Patriot. Он уточнил, что переданные системы находились на вооружении Израиля в начале 90-х годов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа после этого заявления подчеркнул, что если Израиль действительно передал Patriot Украине, то это дает России право также передать вооружения «некоторым другим странам».

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