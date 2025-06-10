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15:48, 10 июня 2025Ценности

Кардинальная смена имиджа звезды «Стражей Галактики» развеселила фанатов

Мария Винар

Кадр: @prattprattpratt

Американский актер Крис Пратт кардинально сменил имидж ради роли в новом сериале и развеселил фанатов. Соответствующие комментарии появились в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летний артист поделился видео, в котором предстал в серой футболке. При этом он продемонстрировал на камеру длинные вьющиеся волосы, усы и бороду. «Я просто хотел сказать, что прическа и макияж невероятные. Моя команда делает потрясающую работу», — отметил Пратт.

Поклонники, в свою очередь, оценили преображение звезды «Стражей Галактики». «Выглядишь величественно», «Я подумал, что он снова начал жить в яме», «Эти съемки выглядят очень жестокими», «Похож на рыбака», «Я видел сегодня этого парня под мостом у своего дома», — шутили они под роликом.

Ранее американский актер кино и телевидения Джордж Клуни оценил свою внешность после смены имиджа фразой «это плохо».

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