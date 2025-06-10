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06:36, 10 июня 2025Из жизни

Любители публичного группового секса затерроризировали город

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Dimasik_sh / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании жители города Крамлингтон в графстве Нортумберленд пожаловались на нашествие любителей секса на публике, которое продолжается уже год. Об этом пишет Evening Chronicle.

Майк Смит из Крамлингтона обратил внимание местных СМИ на проблему и обвинил городские власти и полицию в бездействии. Мужчина утверждает, что десятки любителей публичного секса буквально оккупировали дорогу Аркот-лейн в живописном месте рядом с городом и терроризируют жителей, которые выгуливают там собак или просто выходят пройтись. «Наш район открыто рекламируется на сайтах любителей публичного секса. Я лично задокументировал множество случаев, когда люди ездили там на машинах или слонялись в кустах, прежде чем заняться групповым сексом», — заявил Смит.

По словам Смита, власти отказываются поставить там камеры видеонаблюдения, ссылаясь на отсутствие столбов, и не хотят установить даже стенды с предупреждениями. «Совет утверждает, что секс в кустах не является преступлением, если его никто не видит, и он никого не оскорбляет. Однако я и другие жители видели его, были оскорблены и многократно сообщали об этом», — посетовал британец.

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В полиции заявили, что не могут ничего предпринять, пока жители не предоставят им доказательства. При этом правоохранители заявили, что осведомлены о проблеме, и получили множество сообщений о людях, которые занимаются сексом в машинах и в кустах рядом с Аркот-лейн. По словам руководства полиции графства, эти места регулярно патрулируются.

Ранее посетители популярного пляжа Denny-Blaine Park в американском городе Сиэтл пожаловались на засилье нудистов. По словам горожан, пляж захватили люди, которые употребляют там наркотики и открыто занимаются сексом.

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