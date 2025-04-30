Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:31, 30 апреля 2025Из жизни

Любители публичного секса захватили популярный пляж

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Joe Mabel / Wikimedia

Посетители популярного пляжа Denny-Blaine Park в американском городе Сиэтл пожаловались на засилье нудистов. Об этом сообщает KIRO Newsradio.

По словам местных жителей, Denny-Blaine Park захватили «сумасшедшие люди», которые открыто употребляют наркотики. На нем все чаще происходят публичные секс и мастурбация.

Представительница борцов с нудистами Ли Келлер заявила, что местные власти игнорируют внушительное количество зафиксированных непристойных инцидентов.

Материалы по теме:
«Мне очень нужны были деньги» Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
«Мне очень нужны были деньги»Школьниц принуждали сниматься в порно. На них заработали миллионы, а потом опозорили
3 ноября 2019
«Они зарабатывают на моей травме» Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
«Они зарабатывают на моей травме»Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
10 декабря 2020

Ранее сообщалось, что в Великобритании жители города Лоустофт в графстве Суффолк ополчились на нудистов за непристойное поведение. При этом сами нудисты на форуме организации «Британский натуризм» заявили, что подобные нападки ущемляют их права.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

    Хлои Кардашьян похвасталась кубиками пресса в крошечном бикини

    Метеоролог раскрыл подробности о погоде в начале мая

    Пользователь нашел странный запечатанный предмет в арендованной квартире

    Трамп высказался о позиции Путина по конфликту на Украине

    Стало известно о подготовке украинского города к боевым действиям

    Юрист назвал настоящее назначение «шашлычных дронов»

    По всей Украине объявили тревогу

    Любители публичного секса захватили популярный пляж

    Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости