Любители публичного секса захватили популярный пляж

Посетители популярного пляжа Denny-Blaine Park в американском городе Сиэтл пожаловались на засилье нудистов. Об этом сообщает KIRO Newsradio.

По словам местных жителей, Denny-Blaine Park захватили «сумасшедшие люди», которые открыто употребляют наркотики. На нем все чаще происходят публичные секс и мастурбация.

Представительница борцов с нудистами Ли Келлер заявила, что местные власти игнорируют внушительное количество зафиксированных непристойных инцидентов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании жители города Лоустофт в графстве Суффолк ополчились на нудистов за непристойное поведение. При этом сами нудисты на форуме организации «Британский натуризм» заявили, что подобные нападки ущемляют их права.

