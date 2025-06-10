Мать участника СВО рассказала о смерти сына за два дня до отпуска

Мать бойца СВО Бибикова Александра сообщила о смерти сына за два дня до отпуска

Мать бойца специальной военной операции (СВО) Андрея Бибикова, Александра, сообщила о смерти сына за два дня до отпуска. Рассказ россиянки публикует издание «Регнум».

По информации портала, участник СВО регулярно связывался с родными с момента попадания на военную службу вплоть до июня 2023 года.

Он мне каждый день писал, что все хорошо, а тут с четвертого числа целый день не пишет, два не пишет. На третий день мне позвонила жена его боевого товарища и сказала, что Андрей погиб Александра Бибикова

Командир подписал Бибикову разрешение на увольнение в отпуск с 8 июня 2023 года — мужчина планировал повидаться с родителями и дочерью.

По словам матери военного, после смерти сына она не может получить выплату уже два года. Прокуратура еще в конце 2024 года заявляла, что обяжет воинскую часть перевести положенную сумму, однако этого так и не произошло.

Ранее сообщалось, что почти два миллиона рублей пропали со счета раненого бойца СВО в российском банке.