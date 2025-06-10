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21:12, 9 июня 2025Россия

Мединский заявил о желании россиян ударить по Киеву «Орешником»

Мединский: Россияне требуют более жестоких действий в отношении Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

После атак Украины по территории России граждане требуют более жестоких действий в отношении Киева, вплоть до удара «Орешником» по крупнейшим городам республики. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский в беседе с журналистом RT Риком Санчесом.

«Действительно, наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», — рассказал чиновник. Он пояснил, что на позиции россиян сказались атаки Киева, в частности, недавний подрыв моста в Брянской области. Мединский добавил, что произошедшее можно квалифицировать как терроризм и после этого было тяжело ехать на второй раунд переговоров.

«После этого граждане требуют: нужно "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров», — резюмировал чиновник.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на поезд. Жертвами происшествия стали 7 человек, еще 104 пострадали. Как сообщал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, причиной произошедшего стал подрыв, при этом заложенное взрывное устройство было украинского производства.

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