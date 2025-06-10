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05:45, 10 июня 2025Силовые структуры

Мэра Красноярска этапировали в Москву

Мэра Красноярска Логинова этапировали в Москву
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Обвиняемого в получении взятки мэра Красноярска Владислава Логинова этапировали в Москву. Там чиновнику изберут меру пресечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Да, уже увезли», — приводит агентство слова одного из собеседников.

Другой знакомый с ситуацией источник уточнил, что меру пресечения Логинову изберут уже во вторник, 10 июня.

Чиновнику вменяется получение незаконного вознаграждения на общую сумму в 180 миллионов рублей в период с 2018 по 2024 годы. Логинову платил гендиректор коммерческой организации, который также оплатил строительство бани на участке мэра.

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