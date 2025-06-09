Следователи раскрыли фабулу обвинения против мэра Красноярска

СК предъявил обвинение мэру Красноярска Логинову в получении взятки на ₽180 млн

Следователи предъявили обвинение мэру Красноярска Владиславу Логинову по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, чиновнику вменяется получение незаконного вознаграждения на общую сумму в 180 миллионов рублей в период с 2018-го по 2024 год. Логинову платил гендиректор коммерческой организации, который также оплатил строительство бани на участке мэра.

В СК раскрыли, что за взятки градоначальник обещал предпринимателю обеспечить победу в тендерах по ремонту городских дорог. В ходе обысков дома и в служебном кабинете следователи изъяли у Логинова документы, связанные с муниципальными контрактами.

На него дали показания советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами, бывший заместитель Алексей Давыдов и экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян, задержанный по делу о картельном сговоре. Он же, по версии следствия, в 2018-2019 году давал взятки в размере 73 миллионов рублей бывшему начальнику управления дорог красноярской администрации Евгению Жвакину через посредника — бывшего вице-мэра Алексея Давыдова.

