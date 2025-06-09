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10:29, 9 июня 2025Силовые структуры

Названа подоплека задержания мэра Красноярска

На мэра Красноярска Логинова дали показания его зам, советник и глава фирмы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раскрыта сумма предполагаемой взятки в деле задержанного мэра Красноярска

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Подоплекой задержания мэра Красноярска Владислава Логинова стали показания его подчиненных. Об этом пишет NGS24.ru.

На градоначальника дали показания советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами, бывший заместитель Алексей Давыдов и экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян, задержанный по делу о картельном сговоре. Он же, по версии следствия, в 2018-2019 году давал взятки в размере 73 миллионов рублей бывшему начальнику управления дорог красноярской администрации Евгению Жвакину через посредника — бывшего вице-мэра Алексея Давыдова.

В конце февраля арестовали Арутюняна по делу о превышении полномочий при продаже помещений на улице Технологической. Ущерб превысил 455 миллионов рублей.

Логинов мог получить взяток на сумму более 100 миллионов рублей. Силовики намерены этапировать его из Красноярска в Москву, где будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сейчас в доме Логинова, а также в администрации города, проводятся обыски.

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