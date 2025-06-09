Задержанного мэра Красноярска перевезут в Москву

Задержанному мэру Красноярска Логинову изберут меру пресечения в Москве

Мэра Красноярска Владислава Логинова, задержанного по подозрению в получении взятки, перевезут в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Логинова этапируют в столицу для избрания меры пресечения.

Задержание мэра Красноярска, по одной из версий, связано со скандалами на асфальтобетонном заводе. Показания против него дали подчиненные — среди них советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами, бывший заместитель Алексей Давыдов и Декард Ханагян, задержанный по делу о картельном сговоре экс-глава компании «Промстрой».

Сейчас в доме Логинова, а также в администрации города проводятся обыски.

