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09:30, 9 июня 2025Силовые структуры

Задержанного мэра Красноярска перевезут в Москву

Задержанному мэру Красноярска Логинову изберут меру пресечения в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Мэра Красноярска задержали

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Мэра Красноярска Владислава Логинова, задержанного по подозрению в получении взятки, перевезут в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Логинова этапируют в столицу для избрания меры пресечения.

Задержание мэра Красноярска, по одной из версий, связано со скандалами на асфальтобетонном заводе. Показания против него дали подчиненные — среди них советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами, бывший заместитель Алексей Давыдов и Декард Ханагян, задержанный по делу о картельном сговоре экс-глава компании «Промстрой».

Сейчас в доме Логинова, а также в администрации города проводятся обыски.

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