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05:23, 9 июня 2025Силовые структуры

Мэра Красноярска задержали

Мэра Красноярска Логинова задержали, его допрашивает СК
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан, об этом 9 июня сообщает Telegram-канал Kras Mash.

В администрации города пока не дают комментариев по ситуации. По предварительным данным, Логинова держат во 2-м управлении Следственного комитета по особо важным делам, его допрашивают.

По данным Telegram-канала Shot, Логинов занимает должность градоначальника с сентября 2022 года. До этого он работал главой администрации Свердловского и Советского районов, был замруководителя департамента муниципального заказа администрации города.

В апреле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого зама Алексея Дедова задержали и доставили в Москву на допрос. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

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