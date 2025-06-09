Задержание мэра Красноярска связали со скандалами на асфальтобетонном заводе

Задержание мэра Красноярска связано с махинациями на асфальтобетонном заводе

Начало событий в новости В администрации Красноярска организовали обыски после задержания мэра

Задержание мэра Красноярска Владислава Логинова может быть связано со скандалами на асфальтобетонном заводе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Показания на градоначальника дали его подчиненные, среди них советник Артур Арутюнян, оказавшийся под следствием за махинации с торгами. Ранее была обнародована аудиозапись разговора директора строительной компании, который сообщил, что договорился с Логиновым.

Также против мэра дали показания его бывший заместитель Алексей Давыдов и задержанный по делу о картельном сговоре экс-глава компании «Промстрой» Декард Ханагян.

В настоящее время в администрации Красноярска проводятся обыски, Логинова увезли на допрос. Также следственные действия проходят в доме мэра.

Ранее сообщалось, что, предположительно, мэра Логинова доставили во 2-е управление Следственного комитета по особо важным делам для допроса. Его подозревают в получении взятки (статья 290 УК РФ). В администрации города ситуацию с задержанием градоначальника пока не прокомментировали.