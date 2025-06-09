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06:53, 9 июня 2025Силовые структуры

Мэра Красноярска задержали. В чем его подозревают?

Мэра Красноярска Логинова задержали, его подозревают в получении взятки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владислав Логинов

Владислав Логинов. Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали. В администрации города ситуацию пока не прокомментировали.

Предположительно, Логинова держат во 2-м управлении Следственного комитета по особо важным делам. Градоначальника допрашивают.

Источник в правоохранительных органах региона заявил, что мэра Красноярска подозревают в получении взятки. «Да, задержание [Логинова] есть», — подтвердил собеседник ТАСС. По его словам, Логинову вменяют преступление по статье 290 УК РФ (получение взятки).

Что известно о Владиславе Логинове

В 2012 году Логинов занимал должности директора по снабжению и коммерческого директора ОАО «Асфальтобетонный завод». В этом же году был назначен на пост заместителя руководителя департамента городского хозяйства Красноярска по благоустройству.

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С 2015 по 2016 год Логинов являлся заместителем руководителя департамента муниципального заказа администрации города. После этого возглавлял администрацию Свердловского района Красноярска и администрацию Советского района.

С сентября 2022 года Владислав Логинов занимает должность градоначальника.

ФСБ задержала советника Логинова

В феврале сотрудники ФСБ задержали по подозрению в превышении должностных полномочий Артура Арутюняна — советника главы Красноярска.

В Следственном комитете сообщили, что дело расследуется по статье об организации и руководстве совершением превышения должностных полномочий, группой лиц по предварительному сговору, из иной личной заинтересованности.

Отмечается, что в сентябре 2023 года на сайте электронной торговой площадки появилось извещение о проведении аукциона по продаже комплекса муниципальных нежилых помещений. Два предприятия отправили заявки для участия, одно из них было объявлено победителем. Позже в том же году между ним и муниципальной управляющей компанией «Красноярская» был заключен договор купли-продажи комплекса за 4,5 миллиона рублей. Предприятие внесло сумму за покупку.

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Однако в конце ноября — декабре 2023 года договор был расторгнут. По данным следствия, незаконное указание для уклонения от передачи купленного объекта и организации расторжении договора дал советник мэра.

Несколько российских чиновников задержали за получение взятки

В феврале вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона Кирилла Бочарова задержали в Москве за вымогательство 100 миллионов рублей.

Также в феврале в Ревде задержали заместителя мэра города Юлию Анциферову. По предварительной информации, причина ареста может быть связана с уголовным делом экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере.

В декабре в Свердловской области задержали бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина по делу о коррупции. В том же месяце сотрудники правоохранительных органов арестовали экс-заместителя главы Красноярска Алексея Давыдова по подозрению в передаче взяток на сумму 73 миллиона рублей бывшему руководителю управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города.

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