Названа причина задержания мэра Красноярска

ТАСС: Мэр Красноярска Логинов задержан по подозрению в получении взятки

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали сотрудники силовых структур. Его подозревают в получении взятки, причину назвал источник ТАСС в правоохранительных органах региона.

«Да, задержание [Логинова] есть», — подтвердил собеседник агентства. Логинову вменяют преступление по статье 290 УК РФ (получение взятки), добавил он.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, Логинова держат во 2-м управлении Следственного комитета по особо важным делам. Его допрашивают.

В апреле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали по делу, которое может быть связано с хищениями госсредств. Он и его бывший первый заместитель были доставлены в Москву для допроса.