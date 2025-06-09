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05:27, 9 июня 2025Силовые структуры

Названа причина задержания мэра Красноярска

ТАСС: Мэр Красноярска Логинов задержан по подозрению в получении взятки
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали сотрудники силовых структур. Его подозревают в получении взятки, причину назвал источник ТАСС в правоохранительных органах региона.

«Да, задержание [Логинова] есть», — подтвердил собеседник агентства. Логинову вменяют преступление по статье 290 УК РФ (получение взятки), добавил он.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, Логинова держат во 2-м управлении Следственного комитета по особо важным делам. Его допрашивают.

В апреле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова задержали по делу, которое может быть связано с хищениями госсредств. Он и его бывший первый заместитель были доставлены в Москву для допроса.

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