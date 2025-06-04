Оскорбления чеченцев, странные титулы и фото со знаменитостями. Чем известен похищенный на Mercedes со спецсигналами бизнес-тренер

Похищенный в Москве бизнес-тренер Щепихин публиковал фото со знаменитостями

Задержанные за похищение бизнес-тренера Арега Щепихина в Москве назвали себя росгвардейцами. По предварительным данным, мужчины предъявили документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. Сейчас правоохранители выясняют, были ли у них основания для такого задержания. Подробности о том, что известно о похищенном, выясняла «Лента.ру».

На Ярославском вокзале похитили блогера из Подмосковья

Человеком, похищенным на Ярославском вокзале, оказался 39-летний (по другим данным, 40-летний) житель Подмосковья Арег Щепихин — бизнес-консультант, ментор, маркетолог и блогер. По данным СМИ, Щепихин жил в Химках и активно вел соцсети.

В постах он называл себя «героем России», «визионером №1 в мире», «национальным спикером» и «министром будущего РФ». Щепихин также утверждал, что входит в «королевскую семью России».

В своих профилях он указывал, что работает с бизнесом в Китае, участвует в образовательных проектах, а также владеет уникальными методиками развития.

Похищенный публиковал фото со знаменитостями

Блогер Щепихин постоянно выкладывал в соцсетях фото с известными людьми — в том числе Владимиром Мединским, Татьяной Голиковой, Марией Захаровой, Денисом Пушилиным, Евгенией Медведевой, Люсей Чеботиной, Валей Карнавал и другими.

Он позиционировал себя как публичную фигуру с доступом к высшим кругам.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Блогер Щепихин публиковал оскорбления в адрес мусульман

Про почищенного известно, что он публиковал в сети ролики с оскорблениями в адрес мусульман. Мать Щепихина рассказала журналистам, что в последние годы тот тяжело переживал военные события в Нагорном Карабахе, хотя и не участвовал в боевых действиях.

Тем не менее Щепихин считал себя глубоко вовлеченным в армянскую повестку и очень эмоционально воспринимал итоги конфликта

По словам матери похищенного, именно после событий в Нагорном Карабахе у Арега появилось резко негативное отношение к мусульманам и народам Кавказа. При этом женщина отметила, что не разделяет взглядов сына и не знала про его агрессивные высказывания в соцсетях.

В Чечне призвали «привлечь к ответственности» Щепихина

СМИ и Telegram-каналы связали похищение Арега Щепихина с его провокационными видео, которые он публиковал в сети. В этих роликах блогер допускал грубые и уничижительные высказывания в адрес чеченцев, дагестанцев и мусульман в целом.

Кроме того, Щепихин оскорблял исламскую религию, Коран и Аллаха. Один из таких роликов распространил чеченский блогер Сахаб Макалов, который призвал найти автора видео и «привлечь к ответственности» в правовом поле.

После этого ролики с участием Щепихина стали стремительно распространяться среди пользователей с Кавказа, вызывая у них гнев и осуждение

В день своего похищения — 3 июня — блогер выложил новое видео, снятое на Ярославском вокзале. На кадрах он не только повторил прежние оскорбления, но и стал критиковать ряд известных блогеров. Именно по последнему ролику с узнаваемыми интерьерами вокзала местоположение Щепихина могли успешно определить.

Блогера Щепихина затолкали в багажник у Ярославского вокзала

Вечером 3 июня неизвестные бородатые мужчины схватили Щепихина на Ярославском вокзале в Москве, протащили его через весь вокзал и рамки металлоискателя, а потом затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР и увезли в неизвестном направлении.

Бизнес-коуч просил о помощи и утверждал, что мужчины не имеют никакого отношения к правоохранительным органам, а просто хотят похитить его из-за его высказываний. При этом на кадрах, которые сняли другие пассажиры, видно, что неизвестных к выходу сопровождает сотрудник вокзала, который никак не мешает их действиям.

Кадры похищения блогера Щепихина у Ярославского вокзала Кадр: Telegram-канал Baza

Никто из пассажиров не рискнул остановить неизвестных. Позже автомобиль, на котором увезли Щепихина, удалось обнаружить в районе Киевского шоссе. В нем был водитель и двое пассажиров. Всех троих задержали и доставили в отделение. Мужчины назвали себя росгвардейцами и предъявили подтверждающие это документы.

Сейчас правоохранители выясняют, были ли у них основания для такого задержания бизнес-тренера. При этом судьба Щепихина неизвестна до сих пор — в машине с «похитителями» его не оказалось.

Правоохранительные органы пока не комментировали похищение

На данный момент официальные представители МВД, Следственного комитета России (СКР) и других силовых структур никак не комментировали возможные мотивы преступления и не высказывались по поводу его организаторов.

Однако, как пишут СМИ, в настоящее время следствие рассматривает произошедшее как похищение, совершенное группой лиц с применением насилия из мести за публичные оскорбления.

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