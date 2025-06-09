В администрации Красноярска идут обыски после задержания мэра Логинова

В администрации Красноярска организовали обыски после задержания мэра города Владислава Логинова. Такой информацией поделился источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Идут [обыски в администрации Красноярска», — заявил собеседник агентства. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что, предположительно, мэра Логинова доставили во 2-е управление Следственного комитета по особо важным делам для допроса. Его подозревают в получении взятки (статья 290 УК РФ). В администрации города ситуацию с задержанием градоначальника пока не прокомментировали.

В апреле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого зама Алексея Дедова задержали и доставили в Москву на допрос. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.