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07:54, 9 июня 2025Силовые структуры

В администрации Красноярска организовали обыски после задержания мэра

В администрации Красноярска идут обыски после задержания мэра Логинова
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В администрации Красноярска организовали обыски после задержания мэра города Владислава Логинова. Такой информацией поделился источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Идут [обыски в администрации Красноярска», — заявил собеседник агентства. Подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что, предположительно, мэра Логинова доставили во 2-е управление Следственного комитета по особо важным делам для допроса. Его подозревают в получении взятки (статья 290 УК РФ). В администрации города ситуацию с задержанием градоначальника пока не прокомментировали.

В апреле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого зама Алексея Дедова задержали и доставили в Москву на допрос. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений на границе с Украиной.

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