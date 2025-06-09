Раскрыта сумма предполагаемой взятки в деле задержанного мэра Красноярска

ТВК: Мэр Красноярска Логинов мог получить взятки на 100 млн рублей

Начало событий в новости Задержанного мэра Красноярска перевезут в Москву

Мэр Красноярска Владислав Логинов мог получить взяток на сумму более 100 миллионов рублей от гендиректора компании «Промстрой» Декарда Ханагяна. Об этом сообщает ТВК.

Ханагян дал показания о даче взяток градоначальнику в рамках досудебного соглашения с прокурором. Также против Логинова имеются показания бывшего первого заместителя мэра Красноярска Алексея Давыдова.

По коррупционному делу также проходит бывший начальник управления дорог красноярской администрации Евгений Жвакин. По версии следствия, в 2018-2019 году он получил свыше 73 миллионов рублей от Ханагяна через посредника — бывшего вице-мэра Алексея Давыдова.

Силовики намерены этапировать Логинова из Красноярска в Москву, где будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержание мэра Красноярска, по одной из версий, связано со скандалами на асфальтобетонном заводе.

Сейчас в доме Логинова, а также в администрации города, проводятся обыски.