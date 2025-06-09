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12:37, 9 июня 2025Силовые структуры

Следователи раскрыли перспективы задержанного мэра Красноярска

СК просит об аресте мэра Красноярска Логинова по делу о взятках на 180 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следователи раскрыли фабулу обвинения против мэра Красноярска

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Следственный комитет (СК) России будет просить об аресте задержанного мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиненного в получении взяток на 180 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Он был этапирован из Красноярска в Москву, где суд должен рассмотреть ходатайство СК по мере пресечения.

Чиновнику вменяется получение незаконного вознаграждения на общую сумму в 180 миллионов рублей в период с 2018-го по 2024 год. Логинову платил гендиректор коммерческой организации, который также оплатил строительство бани на участке мэра.

В СК раскрыли, что за взятки градоначальник обещал предпринимателю обеспечить победу в тендерах по ремонту городских дорог. В ходе обысков дома и в служебном кабинете следователи изъяли у Логинова документы, связанные с муниципальными контрактами.

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