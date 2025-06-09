Следователи раскрыли перспективы задержанного мэра Красноярска

СК просит об аресте мэра Красноярска Логинова по делу о взятках на 180 млн руб

Следственный комитет (СК) России будет просить об аресте задержанного мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиненного в получении взяток на 180 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Он был этапирован из Красноярска в Москву, где суд должен рассмотреть ходатайство СК по мере пресечения.

Чиновнику вменяется получение незаконного вознаграждения на общую сумму в 180 миллионов рублей в период с 2018-го по 2024 год. Логинову платил гендиректор коммерческой организации, который также оплатил строительство бани на участке мэра.

В СК раскрыли, что за взятки градоначальник обещал предпринимателю обеспечить победу в тендерах по ремонту городских дорог. В ходе обысков дома и в служебном кабинете следователи изъяли у Логинова документы, связанные с муниципальными контрактами.