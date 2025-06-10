Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:25, 10 июня 2025Силовые структуры

Министр здравоохранения российского города ушел с поста и попал под уголовное дело

В Кемеровской области задержали экс-министра здравоохранения Беглова за взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

В Кемеровской области задержали бывшего министра здравоохранения Дмитрия Беглова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, с января по июнь 2025 года он получил от руководителя обособленного подразделения в городе Кемерово ООО «Медтрейд — СРЦ» крупную сумму, которая предназначалась за заключение договоров на закупки и поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Беглов занимал пост министр здравоохранения с апреля 2022 года, 6 июня 2025 года он уволился по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в получении взятки мэра Красноярска Владислава Логинова этапировали в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если соизволят». МИД Казахстана заявил, что с февраля ждет ответа Украины после атаки на нефтеперекачивающую станцию

    ФСБ обнаружила в ДНР заминированный при отступлении ВСУ схрон с оружием

    Книжные магазины в России обвинили маркетплейсы в падении продаж

    Россиянка назвала самую опасную вещь во время путешествия по Мексике

    На Украине заявили о массированной атаке беспилотников на Одессу

    Названа самая небезопасная тара для напитков в магазинах

    Обнаружен способ продлить свежесть фруктов без холодильника

    Власти подтвердили попытку атаки ВСУ на Татарстан

    Хоккеисты устроили массовую драку в финале Кубка Стэнли

    В проекте российской полки нашли ущемление интересов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости