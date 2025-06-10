Митя Фомин задумался об усыновлении

Митя Фомин заявил, что иногда думает об усыновлении ребенка из детского дома

Певец Митя Фомин рассказал о том, что задумывался об усыновлении ребенка из детского дома. Его комментарий приводит НСН («Национальная служба новостей»).

При этом исполнитель подчеркнул, что это очень смелый шаг. «Периодически я думаю о приемном ребенке, значит, есть шанс, что это может произойти. Столько несчастных, обездоленных детей, которые нуждаются в семье. Важно желание ребенка обрести семью, и чтобы вы знали, что никогда не пожалеете о таком решении», — поделился он.

Фомин также отметил, что преклоняется перед людьми, «которые берут детей из приюта». Он добавил, что скорее бы усыновил младенца, так как считает важным воспитывать детей с раннего возраста.

Ранее Митя Фомин рассказал о самом стыдном выступлении в своей карьере. Как признался сам артист, на один из концертов, посвященных хитам 80-х и 90-х годов, он приехал совершенно пьяным после ночной вечеринки. На сцену он смог выйти только с помощью коллег.