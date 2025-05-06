Митя Фомин вышел пьяным на сцену

Митя Фомин рассказал, как чуть не сорвал концерт из-за алкогольного опьянения

Певец Митя Фомин рассказал о самом стыдном выступлении в своей карьере. Неприятным случаем артист поделился с «Общественной службой новостей».

Как признался сам Фомин, на один из концертов, посвященных хитам 80-х и 90-х годов, он приехал совершенно пьяным после ночной вечеринки. На сцену он смог выйти только с помощью своих коллег.

«Меня кое-как умыли, одели, напоили кофе, но я как полз восьмеркой, так и продолжил. То, что я поддатый, сразу же просекли зрители. Я спел свой главный хит, мне подпевали, поддерживали», — вспоминает артист.

Митя сообщил, что с тех пор старается не пить накануне важных мероприятий и концертов, чтобы больше не подводить поклонников.

Ранее стало известно, что концерт певицы Глюкозы обернулся скандалом. Сама артистка обвинила в случившемся антидепрессанты, которые принимала.