«Нахожусь в очень тяжелом состоянии». Глюкоза прокомментировала свое скандальное выступление. Что с ней произошло?

Глюкоза объяснила свое поведение на концерте в Красноярске антидепрессантами

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) прокомментировала свое скандальное выступление в Красноярске.

Причиной странного поведения на сцене она назвала прием антидепрессантов и снотворных, в результате у нее пропал сон и начались панические атаки. Исполнительница уточнила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса.

Последний месяц стал для меня сложнейшим. Смерть моей бабушки Лидии, которая меня растила и была главным человеком в моей жизни и моей опорой. В это же время на меня началась атака моего бывшего продюсера Глюкоза певица

Певица объяснила, что ранее никогда не принимала такие препараты и не знала, как они могут на нее подействовать. Она выразила сожаление, что расстроила зрителей, и извинилась.

Мне очень жаль, что расстроила вас… Для меня мой зритель бесценен, сцена для меня — вся моя жизнь. Хочу принести свои извинения, что разочаровала вас Глюкоза певица

На Глюкозу собрались подать в суд

20 июля Чистякова-Ионова выступила в Красноярске на Дне металлурга. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения и из-за этого странно себя вела.

В аккаунте певицы в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пользователи возмутились ее поведением во время выступления. По их мнению, Глюкоза странно себя вела, поскольку находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. «Не смейте больше приезжать в Красноярск», «Ты протрезвела после концерта? Позорище!», «Наташа, кто тебя так подставил? Столько лет держала репутацию, и вот на тебе», — высказались они.

После этого ивент-агентство «Авент», организовавшее выступление, подготовило иск в отношении артистки. По данным издания Baza, концерт обошелся в 5,5 миллиона рублей. Организатор крупных мероприятий со звездами рассказал, что певица получила около 5 миллионов рублей за выступление.

Также стало известно, что в райдер Глюкозы входила бутылка коньяка, однако источники уверяют, что она оставила ее нетронутой в гримерке.

На выступление певицы отреагировали Мизулина и Фадеев

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что необычное поведение певицы могло быть вызвано приемом запрещенных препаратов.

Предлагаю органам власти во всех других городах, где она будет выступать в дальнейшем, предварительно проверять певицу на наркотики Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета

Продюсер Максим Фадеев заявил, что поведение Ионовой во время выступления в Красноярске переходит все границы.

Больше терпеть нет сил и не хочется. Поэтому мы сейчас решили с нашими юристами разработать иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом, и петь мою музыку Максим Фадеев продюсер

Он подчеркнул, что из-за подобного поведения певицы страдает его репутация. Кроме того, Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и вранье. Продюсер заявил, что «привык к нападкам» со стороны тех, чья карьера состоялась с его помощью.

При этом он выразил артистке соболезнования в связи с потерей бабушки, однако подчеркнул, что проект «Глюк'oZa» должен существовать в том виде, в котором он его задумал.